Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає котирування безготівкового долара змінювалися в неширокому діапазоні, а Національний банк виконував функцію спостерігача і ні разу не вийшов з інтервенцією.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 12 липня на позначці 27,25 / 27,35 гривень (відповідно, «бід» / «оффер»). Знижена активність покупців валюти змусила продавців почати знижувати ціни, і котирування пішли вниз. У вівторок бажаючих купити валюту було набагато більше, і продавці знову спробували качнути курс вгору. Але вище 27,34 гривень на покупку піднятися не вдалося. У вузькому діапазоні проходила торгівля і в середу, і в четвер. У п'ятницю «держбанки» вийшли з великим продажем валюти своїх клієнтів, які почали готуватися до проведення платежів в бюджет. Котирування опустилися в район 27,215-27,225 гривень, і тільки поява Citibanka, скупающего валюту для своїх клієнтів-нерезидентів, утримало долар від обвалу. Закрили тиждень на позначці 27,235 / 27,255 гривень - на 3,5 копійки на позиції «бід» і на 7,5 копійок на позиції «оффер» нижче, ніж тижнем раніше.

Такими ж незначними були на минулому тижні зміни готівкового курсу долара в Україні. Вранці понеділка 12 липня його продавали в столиці по 27,26-27,27 гривень. У четвер 15 липня курс долара в обмінниках Києва піднявся до 27,29-27,30 гривень, а вдень п'ятниці опустився до 27,21-27,22 гривень. Таким чином, весь діапазон тижневих коливань вклався в 9 копійок.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні опустився з 1,1879 до 1,1771 долара після публікації даних про інфляцію в США, потім виріс до 1,1850 долара, коли глава ФРС США Джером Пауелл дещо заспокоїв світові ринки - і знову пішов вниз . Закрили тиждень на позначці 1,1802 - на 77 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. В Україні курс готівкового євро більше орієнтувався на поведінку готівкового долара, ніж на графік FOREX. Вранці понеділка 12 липня його продавали по 32,33-32,35 гривень, а до вечора п'ятниці 16 липня євро в обмінниках подешевшав до 32,16-32,18 гривень.

Російський рубль на минулому тижні трохи скорегував своє падіння до американського долара. У вівторок 13 липня він виріс з 74,80 до 73,90 рублів за долар і потім аж до кінця тижня робив різкі коливання в інтервалі від 73,95-74,00 до 74,40-74,45 рублів за долар. Закрили тиждень на позначці 74,07 рубля за долар - на 46 копійок краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль протягом тижня продавали по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль на наступному тижні?

Ключовою подією наступного тижня стане засідання Правління Національного банку України з питання зміни облікової ставки, яке пройде в четвер 22 липня. Нацбанку доведеться вирішити непросте завдання: підвищити ставку, відреагувавши на зростання інфляції в країні, або спробувати залишити її на колишньому рівні. Від рішення регулятора залежить і поведінка на валютному ринку: підвищення ставки може на час підтримати гривню. Як мінімум до четверга обстановка на валютному ринку бачиться спокійною і врівноваженою, імовірність різких коливань невелика.

Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 27,00-27,35 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань євро в світі залишимо тим самим: 1,1740-1,2040 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,90 до 32,40 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні продовжить рух в коридорі 73-75 рублів за долар. В Україні готівковий рубль може подешевшати на кілька копійок: його будуть продавати в інтервалі 3,62-3,73 гривні за 10 російських рублів.