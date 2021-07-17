Як розлучаються через пакет молока, або що відбувається, коли в парі тривожний (тривожний тип прихильності) і ізольований (ізольований тип прихильності).

Припустимо, вона просить його купити молоко, якесь певне. Він забув, яке, або не було такого - купив інше, приносить їй. Вона - тривожна. Прийшла кохана людина, яку вона просила подбати про неї, відповісти на її потребу, і він приніс НЕ ТЕ. І для неї це історія не про молоко взагалі. Для неї це історія про те, що її потреби знову опинилися неважливими. Про те, що її не люблять, що на неї плювати хотіли. І як вся її попереднє життя перед нею доказ, що любити її неможливо, що її ніхто ніколи не зрозуміє. Вона провалюється в паніку прихильності. Для неї історія про не те молоко стає історією відкидання і самотності.

Далі вона реагує в силу свого темпераменту.

А що зрозумів він? Він зрозумів, що ним не задоволені, що він не відповідає очікуванням, що він не зміг задовольнити потреби коханої людини. Він їй притягнув мамонта, а вона каже: фу, це хіба мамонт, це якась фігня. Причому він намагався, він навіть не забув про молоко, тільки забув, яке. І він не бачить в цьому проблеми. Спочатку у нього острах, потім він починає всередині себе приводити аргументи, чому вона не права. Мовчки, бо він ізольований, він звик все тримати в собі. І у нього цей процес якийсь час триває. В цей час тривожна голосно стукає на кухні тарілками, обурено миючи посуд. Їй вже плювати на молоко, вона починає погано себе почувати через те, що вони посварилися. Вона не переносить дистанції, для неї це болісно.

Він закрився і пішов до своєї кімнати, за комп'ютером сидіти - для нього це звично, він так все дитинство просидів. А їй погано вже не від того, що він не те молоко приніс, а від того, що вона знову одна. І вона чекає, що він, нарешті, прийде миритися, а він не йде, у нього процес тільки ще розгортається, він ще тільки дійшов до сьомого аргументу, попереду ще двадцять вісім. З цього моменту вона злиться на нього за те, що він, сволота, не йде миритися - тому що не любить, їжаку зрозуміло.

Через деякий час терпіння у неї закінчується - у тривожних ніколи немає терпіння - вона йде сама і каже що-небудь типу «йди їж», нейтральним голосом, наче нічого не було. А він як раз до дев'ятнадцятого аргументу дійшов, у нього вже інерція набралася, його так легко не зупиниш. Він відповідає щось неласкаве: «Їж сама, спасибі не треба». Вона ще більше провалюється в паніку прихильності, тому що вона-то пішла миритися, пред'явила свою вразливість, а він відкинув - точно не любить.

Через якийсь час він перерахує всі аргументи і почне остигати . Три години гри в комп'ютер і йому теж набридає дутися. Він уже теж скучив, йому хочеться контакту, хочеться помиритися, мирно попити чай. Він йде до неї. А вона за цей час дійшла до крайніх ступенів паніки прихильності. Вже не через молокоа, до цього моменту здоровий глузд до неї повернувся, вона вже розуміє, що молоко неважливо. А ось коли до нього кохана дружина прийшла миритися, а він буркнув і з тих пір ще півтори години грає в свій клятий комп'ютер ... І взагалі, йому було б краще, якби вона зникла з його життя, він би зі своїм комп'ютером залишився, і йому було б добре. У неї наростає паніка, вона весь цей час в неї занурюється, і тут він такий з'являється і каже: давай чай поп'ємо ...

Далі як пощастить.

Це повторюється раз за разом, накопичується пам'ять, накопичуються образливі слова і думки, досвід непонятості і відкидання. В емоціях люди роблять всякі нехороші речі. Кожне таке діяння робить все більш складним примирення, підкріплює паніку прихильності, все скорочуються світлі проміжки. І так з самого початку люблячі пари іноді доходять до розлучення.

З лекції «Від конфліктів до прийняття: вчитися бути разом» "...

Автор - Людмила Петрановська