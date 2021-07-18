Вчені знайшли ключ до здорового старіння та довголіття

Вчені знайшли ключ до здорового старіння та довголіття

Розвиток творчих здібностей сприяє збереженню здоров'я та збільшенню тривалості життя. Так, останні дослідження показують, що спів, гра в театрі й образотворче мистецтво можуть бути ключем до здорового старіння, повідомляє Обозреватель.

Як пише The Washington Post, під творчістю вчені розуміють не тільки класичні види мистецтва, а й увагу до деталей, вміння помітити незвичайне у звичних речах – так звану повсякденну творчість.

Видання запропонувало кілька способів для розвитку творчого мислення.

  • Подорожувати. Ті, хто подорожує, зазвичай більш креативні, зазначає професор психології з Університету Арканзасу Дар'я Забєліна.
  • Шукати сфери застосування своїх знань.
  • Медитувати. Так, психіатр з Джорджтаунського університету Норман Розенталь розповів, що у віці 55 років відчув, що його творчі здібності знижуються – він не міг почати писати нову книгу. І лише медитації допомогли "розквітнути" його ідеям.
  • Не бояться труднощів – іноді неприємності допомагають мислити творчо. Варто залишатися мотивованим і сильним: якщо творчість зміцнює здоров'я, то міцне здоров'я, зі свого боку, сприяє розвитку творчого потенціалу.
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