Вчені знайшли ключ до здорового старіння та довголіття

Розвиток творчих здібностей сприяє збереженню здоров'я та збільшенню тривалості життя. Так, останні дослідження показують, що спів, гра в театрі й образотворче мистецтво можуть бути ключем до здорового старіння, повідомляє Обозреватель.

Як пише The Washington Post, під творчістю вчені розуміють не тільки класичні види мистецтва, а й увагу до деталей, вміння помітити незвичайне у звичних речах – так звану повсякденну творчість.

Видання запропонувало кілька способів для розвитку творчого мислення.

Подорожувати. Ті, хто подорожує, зазвичай більш креативні, зазначає професор психології з Університету Арканзасу Дар'я Забєліна.

Ті, хто подорожує, зазвичай більш креативні, зазначає професор психології з Університету Арканзасу Дар'я Забєліна. Шукати сфери застосування своїх знань.

Медитувати. Так, психіатр з Джорджтаунського університету Норман Розенталь розповів, що у віці 55 років відчув, що його творчі здібності знижуються – він не міг почати писати нову книгу. І лише медитації допомогли "розквітнути" його ідеям.