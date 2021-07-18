Вчені знайшли ключ до здорового старіння та довголіття
Розвиток творчих здібностей сприяє збереженню здоров'я та збільшенню тривалості життя. Так, останні дослідження показують, що спів, гра в театрі й образотворче мистецтво можуть бути ключем до здорового старіння, повідомляє Обозреватель.
Як пише The Washington Post, під творчістю вчені розуміють не тільки класичні види мистецтва, а й увагу до деталей, вміння помітити незвичайне у звичних речах – так звану повсякденну творчість.
Видання запропонувало кілька способів для розвитку творчого мислення.
- Подорожувати. Ті, хто подорожує, зазвичай більш креативні, зазначає професор психології з Університету Арканзасу Дар'я Забєліна.
- Шукати сфери застосування своїх знань.
- Медитувати. Так, психіатр з Джорджтаунського університету Норман Розенталь розповів, що у віці 55 років відчув, що його творчі здібності знижуються – він не міг почати писати нову книгу. І лише медитації допомогли "розквітнути" його ідеям.
- Не бояться труднощів – іноді неприємності допомагають мислити творчо. Варто залишатися мотивованим і сильним: якщо творчість зміцнює здоров'я, то міцне здоров'я, зі свого боку, сприяє розвитку творчого потенціалу.