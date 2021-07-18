Глава МОЗ Великобританії захворів COVID-19, незважаючи на щеплення

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід здав позитивний результат тесту на коронавірус і відчуває "легкі" симптоми хвороби, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Сьогодні вранці у мене виявили позитивний результат на Covid. Я чекаю результатів повторного ПЛР-тесту, але, на щастя, мені зробили щеплення, і симптоми легкі. Будь ласка, не забудьте звернутися за вакциною, якщо ви ще цього не зробили" , - написав Джавід у Twitter.

Симптоми у Джавіда проявилися через три дні після того, як він побував у будинку для літніх людей на півдні Лондона.

Британські ЗМІ також зазначають, що Джавід у п'ятницю зустрічався з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Джавід 17 березня одержав перше щеплення вакцини AstraZeneca, а другу дозу - 16 травня.

Хоча вакцини проти коронавірусу не на 100% ефективні в запобіганні інфекції, повністю вакциновані люди з меншою ймовірністю відчуватимуть серйозні симптоми, навіть якщо вони отримають позитивний результат тесту.