Глава МОЗ Великобританії захворів COVID-19, незважаючи на щеплення
Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід здав позитивний результат тесту на коронавірус і відчуває "легкі" симптоми хвороби, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Сьогодні вранці у мене виявили позитивний результат на Covid. Я чекаю результатів повторного ПЛР-тесту, але, на щастя, мені зробили щеплення, і симптоми легкі. Будь ласка, не забудьте звернутися за вакциною, якщо ви ще цього не зробили", - написав Джавід у Twitter.
Симптоми у Джавіда проявилися через три дні після того, як він побував у будинку для літніх людей на півдні Лондона.
Британські ЗМІ також зазначають, що Джавід у п'ятницю зустрічався з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.
Джавід 17 березня одержав перше щеплення вакцини AstraZeneca, а другу дозу - 16 травня.
Хоча вакцини проти коронавірусу не на 100% ефективні в запобіганні інфекції, повністю вакциновані люди з меншою ймовірністю відчуватимуть серйозні симптоми, навіть якщо вони отримають позитивний результат тесту.