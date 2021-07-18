Як купити вживаний автомобіль і не втратити гроші

Купівля вживаного автомобіля в Україні дуже популярна. Така машина коштує дешевше, можна підібрати будь – яку марку на смак і, якщо це перше авто - є сенс брати недорогу модель. Однак така покупка пов'язана з певними ризиками й деякі проблеми можуть влетіти новому господареві "в копієчку" в майбутньому, повідомляє РБК-Украина.

Вік авто і пробіг

Найоптимальніший вік для вживаної машини - 3-4 роки, Пробіг – від 30 до 40 тисяч кілометрів. Машина в такому стані коштує у два рази дешевше нової, але особливих капіталовкладень не вимагає. Більш старий автомобіль і з великим пробігом може бути більш зношений, а це потягне заміну деталей.

Стан авто

Дізнайтеся історію автомобіля - як його експлуатували, як проходили технічне обслуговування. Іноді п'ятирічна машина може бути, як нова за станом, а машина, якій всього два роки, експлуатувалася щодня і нещадно.

Запитуйте про все - заміна масла, коли і як міняли шини на зимові та літні, де була куплена, скільки було власників до вас, чи були аварії. З'ясуйте нюанси за документами - чи немає там проблем з правом власності.

Вивчіть ринок

Перед покупкою порівняйте ціни, дізнайтеся характеристики обраних моделей, поцікавтеся, скільки коштують запчастини, які відгуки у водіїв і що говорять про обрані моделі фахівці на СТО. Також варто чітко розуміти, для чого вам потрібна машина, куди й з ким ви будете на ній їздити.

Запасіться бюджетом

На старий автомобіль виділіть бюджет трохи більше, оскільки одна і та ж модель може коштувати у різних продавців по-різному. Обов'язково відкладіть суму на те, щоб переоформити машину, всі документи на неї, провести техобслуговування і замінити при необхідності деякі деталі.

Тест-драйв

Перед оформленням покупки проведіть обов'язково тест-драйв. Деякі проблеми не видно неозброєним поглядом і їх можуть не знайти навіть на СТО. А ось маневровність, як машина йде по різних дорогах, як вона паркується – все це можна перевірити тільки при тестовій поїздці.

Огляд на СТО

Цей пункт виконуйте обов'язково. Без огляду авто фахівцями, які повинні бути сторонніми та не мати контакту з продавцем, купувати машину не можна.

Будьте готові залишитися без покупки

Не поспішайте купувати машину, яка вам сподобалася, але з якихось параметрів не підходить. Або ви знайшли непоганий варіант, але вона дорожче. Стримайте емоції та не поспішайте.

Автор: Анна Шиканова