Британія відмовилася від масової COVID-вакцинації дітей

Великобританія відмовилася від масової вакцинації від коронавірусу дітей і підлітків. Щеплення отримають тільки певні групи.

Об'єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI) закликав утриматися від вакцинації всіх дітей до тих пір, поки не будуть отримані додаткові дані про можливі ризики.

Щеплення пропонують робити вразливим перед COVID-19 дітям у віці від 12 до 15 років - тим, хто живе з дорослими з групи ризику, і підліткам, яким через три місяці виповниться 18 років.

Їх будуть прищеплювати вакциною Pfizer / BioNTech.

Очікується, що офіційно про це рішення оголосять в понеділок, 19 липня.

На масовій вакцинації підлітків наполягав глава Національної спілки освіти Британії Кевін Кортні. А проти виступила професор Оксфордського університету Сара Гілберт, яка керувала роботою зі створення вакцини від AstraZeneca. За її словами, користі від вакцинації дітей "набагато менше", ніж для дорослих, а кількість доз препарату обмежено.