Авіація Афганістану знищила десять талібів
Військова авіація на півночі Афганістану знищила десять бойовиків Талібану. Під час авіаударів була знищена велика кількість зброї та боєприпасів бойовиків, повідомляє Новое время.
Повітряна операція проводилася в районі Чамтал провінції Балх на півночі Афганістану. Десять бойовиків були вбиті та ще п’ять поранені.
Після початку виведення з Афганістану американських військ Талібан організував масштабний наступ на позиції урядових сил, захопивши цілу низку стратегічно важливих районів.