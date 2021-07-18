Непереможний український боксер здобув яскраву перемогу

25-річний український боксер Федір Черкашин (18-0, 12 КО), здобув яскраву перемогу над 43-річним аргентинським ветераном Даніелем Бонеллі (24-9, 20 КО). Поєдинок, який пройшов у польському місті Сувалки, закінчився нокаутом, повідомляє Обозреватель.

Бій був зупинений суддею вже в першій трихвилинці. На старті протистояння наш співвітчизник відправив суперника на настил, виконавши потужний лівий хук, а потім притиснув його до канатів і добив серією ударів за десять секунд до кінця раунду.

Відзначимо, що Черкашин виступає в середній вазі. Він народився в Харкові, але з 2017 року живе у Варшаві і проводить свої поєдинки в Польщі.

Федір посідає 17-те місце в рейтингу найкращих середньоваговиків у світі за версією видання Boxrec і друге місце серед польських боксерів. Дебютний бій черкашина на професійному рингу відбувся в 2015 році і закінчився його одностайною перемогою.