США поставили в Афганістан три вертольоти Black Hawk

Сполучені Штати надали армії Афганістану три вертольоти Black Hawk, заявив прессекретар афганських сил оборони і безпеки генерал Аджмал Омар Шінварі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до зобов'язань, узятих під час недавнього візиту президента в США, для оснащення афганських національних сил оборони і безпеки три нових UH-60 Blackhawk доставлені героїчним ВПС Афганістану сьогодні зі США" , - написав Шінварі в Твіттері.

Раніше радник з національної безпеки Афганістану Хамдулла Мохеб повідомляв на пресконференції, що найближчим часом США нададуть афганським ВПС сім вертольотів Black Hawk і що цей процес буде продовжуватися. Мохеб також заявив, що з прибуттям бойових вертольотів ситуація на фронтах покращиться, і поточні проблеми будуть краще вирішуватися за допомогою авіаційної техніки.

Минулого місяця міністерство оборони Афганістану оголосив, що Сполучені Штати нададуть афганським військово-повітряним силам 45 бойових вертольотів і сім винищувачів А29.