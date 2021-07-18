Найкращі вбрання Каннського кінофестивалю 2021

17 липня завершився 74-й Каннський кінофестиваль, який проходив у Франції. Протягом 11 днів знаменитості демонстрували яскраві вбрання на червоній доріжці церемонії і закриття кінофестивалю не стало винятком, повідомляє Обозреватель.

Відома 63-річна акторка Шерон Стоун красувалася на червоній доріжці фестивалю в білій довгій сукні з високим вирізом і сріблястим корсетом від Dolce & Gabbana, який вигідно підкреслив струнку фігуру зірки.

Шерон Стоун блищала на червоній доріжці фестивалю у сукні від Dolce & Gabbana

Зірка фільму "Зникла" акторка Розамунд Пайк з'явилася перед об'єктивами камер в червоній сукні Dior, засвітивши оголені груди. Верх вбрання був виконаний у формі повітряного серця.

Розамунд Пайк обрала сукню Dior

Французька акторка Адель Екзаркопулос засвітилася на червоній доріжці в сексуальній обтислій сукні від Jacquemus, яка акцентувала увагу на пишні груди зірки. Доповнила свій образ знаменитість масивним кольє на шиї.

Адель Екзаркопулос в Jacquemus

Акторка Мелані Лоран вибрала для закриття церемонії вбрання від Armani Prive з металізованими лускатими деталями.

Мелані Лоран в Armani Prive

Відзначився яскравим вбранням і голова журі кінофестивалю Спайк Лі. Він з'явився перед публікою в кепці, улюблених кросівках Nike і темно-синьому костюмі, прикрашеному всіма кольорами веселки.

Спайк Лі з'явився перед публікою в кепці, улюблених кросівках Nike і темно-синьому костюмі