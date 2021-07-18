Найкращі вбрання Каннського кінофестивалю 2021
17 липня завершився 74-й Каннський кінофестиваль, який проходив у Франції. Протягом 11 днів знаменитості демонстрували яскраві вбрання на червоній доріжці церемонії і закриття кінофестивалю не стало винятком, повідомляє Обозреватель.
Відома 63-річна акторка Шерон Стоун красувалася на червоній доріжці фестивалю в білій довгій сукні з високим вирізом і сріблястим корсетом від Dolce & Gabbana, який вигідно підкреслив струнку фігуру зірки.
Зірка фільму "Зникла" акторка Розамунд Пайк з'явилася перед об'єктивами камер в червоній сукні Dior, засвітивши оголені груди. Верх вбрання був виконаний у формі повітряного серця.
Французька акторка Адель Екзаркопулос засвітилася на червоній доріжці в сексуальній обтислій сукні від Jacquemus, яка акцентувала увагу на пишні груди зірки. Доповнила свій образ знаменитість масивним кольє на шиї.
Акторка Мелані Лоран вибрала для закриття церемонії вбрання від Armani Prive з металізованими лускатими деталями.
Відзначився яскравим вбранням і голова журі кінофестивалю Спайк Лі. Він з'явився перед публікою в кепці, улюблених кросівках Nike і темно-синьому костюмі, прикрашеному всіма кольорами веселки.
- Каннський кінофестиваль – щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться в Каннах на базі Палацу фестивалів та конгресів на набережній Круазетт. Акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів в числі 15 конкурсних фестивалів ігрових фільмів.
- Каннський кінофестиваль минулого року було скасовано через пандемію коронавірусу. 2021 року кілька разів змінювалися дати його проведення.