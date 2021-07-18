У Токіо виявили вже три випадки COVID-19 у спортсменів-олімпійців

За менш ніж тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо в Олімпійському селищі були виявлені перші два випадки захворювання коронавірусом у спортсменів, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно зі зробленою у ніч на неділю, 18 липня, заявою оргкомітету, був ще й третій випадок виявленого зараження в спортсмена, однак той атлет не був розміщений в Олімпійському селищі.

Згодом у цей же день офіційно повідомили про позитивний тест на коронавірус у члена Міжнародного олімпійського комітету, південнокорейця Ю Сен-міня. Він прибув до Токіо, але зараз перебуває в ізоляції, заявив речник МОК.