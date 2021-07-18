Кращі автомобілі для новачків до $7 тис

Видання auto.cz склало список машин для початківців водіїв. Основних критеріїв при відборі було два - дешевизна і економічність автомобіля, повідомляє АвтоПортал.

У рейтинг очікувано увійшли невеликі міські моделі. Крім ціни і невеликої витрати палива, у них є ще один важливий козир для новачків - невеликі розміри.

Чеські колеги справедливо підкреслюють, що вибір автомобілів настільки величезний, що вибрати автомобіль новачкові часто непросто. До того ж, навіть компактні авто не гарантують якість - існують моделі, які схильні до поломок частіше за інших, плюс в ремонті обходяться недешево. Однак машини з цього рейтингу - точно стануть правильним варіантом.

Бюджет в auto.cz обмежили 100 000 чеськими кронами - тобто, майже 4 000 євро або без майже до 4 500 доларами. В Україні ж такі автомобілі стоять на 1 500-2 500 доларів дорожче (будь то пригін або покупка на місці), тому сайт виставив в заголовок замітку той бюджет, на який при покупці моделі зі списку може розраховувати наш співвітчизник.

1. Toyota Yaris

Надійний японський хетч за доступною ціною. Покоління до 2011 року випуску має кілька непереконливим дизайном, але натомість власник отримує довговічність: рідкісними гостями СТО є навіть ті екземпляри, яким уже 10 років і більше.

Ціна в Чехії - від 50 тис. крон ($ 2,3 тис.), Ціна в Україні - від $ 4 тис. (За порівняно свіжі і «невбитого» екземпляри).

2. Opel Agila

Міцна машина з рівнем надійності вище середнього. Особливо цей автомобіль заслуговує увагу за свою хорошу керованість. В ремонті коштує недорого. Увагу варто звернути на Агіль другого покоління - 2007-2014 років випуску.

Ціна в Чехії - від 50 тис. крон ($ 2,3 тис), ціна в Україні - від $ 4,5 тис.

3. Peugeot 107

Міське авто, яке зарекомендувало себе часом. У Європі цей автомобіль особливо люблять кур'єрські служби, багаторічний досвід експлуатації показав хорошу надійність підвіски, двигуна, КП.

Ціна в Чехії - від 50 тис. крон ($ 1,6 тис.), Ціна в Україні - від $ 4,5 тис.

4. Smart Fortwo

Дуже маленький, але разом з тим дуже безпечний автомобіль. Добре підходить для невеликих відстаней. Перед покупкою рекомендується перевірити на витрату масла і стан вихлопної системи.

Ціна в Чехії - від 70 тис. крон ($ 3,2 тис.), Ціна в Україні - від $ 4 тис.

5. SEAT Mii

Іспанець з німецькою якістю (це ж VAG!). Хороша рулежка, відмінні гальма - як раз те, що потрібно новачкові.

Ціна в Чехії - від 70 тис. крон ($ 3,2 тис.), Ціна в Україні - від $ 5,8 тис.

6. Fiat 500

Італійська легенда з дуже симпатичним, веселим дизайном. Варто звернути увагу на версії з 1,2-літровим бензиновим двигуном.

Ціна в Чехії - 100 тис. крон ($ 4,5 тис.), Ціна в Україні - від $ 6,5 тис.

7. Renault Clio

Безвідмовний автомобіль, хоча «кульгає» трансмісія і електроніка, але ніхто ж не відміняв перевірку перед покупкою, вірно? В рамках запобігання потенційних проблем варто шукати кандидатів з базовим двигуном об'ємом 1,2 літра в простенькій комплектації.

Ціна в Чехії - 100 тис. крон ($ 4,5 тис.), Ціна в Україні - від $ 5 тис.