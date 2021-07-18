В Україні зняли новий Toyota Land Cruiser 300

У Києві засвітився новий Toyota Land Cruiser 300. Нове покоління культового позашляховика досить швидко дістався до України, хоча офіційні ціни поки не оголошені, повідомляє АвтоПортал.

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Слід зазначити, що Тойота Ленд Крузер 300 в Україні бачили і раніше, але позашляховики були на автовозi. Так що перша першу партія цих авто вже в нашій країні.

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Нагадаємо, що новий Toyota Land Cruiser 2022 став трохи крупніше попередника, але при цьому легше на 200 кг (рама при цьому збережена). Дизайн залишається знайомим, але став агресивнішим - з величезними гратами радіатора і вираженими крилами.

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У Києві зняли топовий ювілейний варіант 70th Anniversary. Комплектація Toyota Land Cruiser 300 в такому виконанні включає обробку дорогою шкірою, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів і вентиляцію крісел перших двох рядів, камери кругового огляду, чотирьохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, адаптивні амортизатори.

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Позашляховик в версії 70th Anniversary комплектують тільки 3,5-літровим 415-сильним бензиновим V6 твін-турбо. Він оснащений 10-ступінчастою АКПП, а також повним приводом із заниженою передачею, блокуванням заднього диференціала і відключаються стабілізаторами (KDSS).

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