В Україні зняли новий Toyota Land Cruiser 300

У Києві засвітився новий Toyota Land Cruiser 300. Нове покоління культового позашляховика досить швидко дістався до України, хоча офіційні ціни поки не оголошені, повідомляє АвтоПортал.

Слід зазначити, що Тойота Ленд Крузер 300 в Україні бачили і раніше, але позашляховики були на автовозi. Так що перша першу партія цих авто вже в нашій країні.

Нагадаємо, що новий Toyota Land Cruiser 2022 став трохи крупніше попередника, але при цьому легше на 200 кг (рама при цьому збережена). Дизайн залишається знайомим, але став агресивнішим - з величезними гратами радіатора і вираженими крилами.

У Києві зняли топовий ювілейний варіант 70th Anniversary. Комплектація Toyota Land Cruiser 300 в такому виконанні включає обробку дорогою шкірою, електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів і вентиляцію крісел перших двох рядів, камери кругового огляду, чотирьохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, адаптивні амортизатори.

Позашляховик в версії 70th Anniversary комплектують тільки 3,5-літровим 415-сильним бензиновим V6 твін-турбо. Він оснащений 10-ступінчастою АКПП, а також повним приводом із заниженою передачею, блокуванням заднього диференціала і відключаються стабілізаторами (KDSS).