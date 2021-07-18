Наступник Меркель вибачився за сміх під час промови про жертв повені

Армін Лашет, кандидат на посаду наступника канцлера Німеччини від партії Ангели Меркель ХДС/ХСС, був змушений вибачитися за посмішки під час візиту до жертв повені, повідомляє Украинская правда.

" Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені це шкода " , - написав Лашет на своїй сторінці у Twitter.

Конфуз стався під час візиту до регіону президента Франка-Вальтера Штайнмаєра Північного Рейну-Вестфалії – регіону в Німеччини, що зазнав ледь не найбільших втрат під час повені. Лашет є прем'єр-міністром цього регіону.

Два політики відвідали місто Ерфтштадт, яке особливо постраждало від повені. Там президент Штайнмаєр виступив із невеликою промовою.

У відео попала реакція Лашета, який стояв за президентом - під час промови кандидат у канцлери сміється щонайменше 30 секунд.

"Епатажно", "огидно" - так характеризували реакцію Лашета німці.

"Я виріс в Ерфштадті… Така поведінка є неприйнятною і непростимою " , - пишуть місцеві мешканці.

Поведінку політика розкритикували і його політичні союзники.

"Я просто онімів" , - заявив генеральний секретар німецьких соціал-демократів Ларс Клінгбейл.

Нагадаємо, проливні дощі обрушилися на Західну Європу, включаючи західну і південно-західну частину Німеччини, на цьому тижні. В ході повеней і зсувів загинули близько 180 осіб: 143 з них – 150 в Німеччині і 27 - в Бельгії.