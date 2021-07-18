Наступник Меркель вибачився за сміх під час промови про жертв повені
Армін Лашет, кандидат на посаду наступника канцлера Німеччини від партії Ангели Меркель ХДС/ХСС, був змушений вибачитися за посмішки під час візиту до жертв повені, повідомляє Украинская правда.
" Я шкодую про враження, яке створила розмова. Це було недоречно, і мені це шкода ", - написав Лашет на своїй сторінці у Twitter.
Конфуз стався під час візиту до регіону президента Франка-Вальтера Штайнмаєра Північного Рейну-Вестфалії – регіону в Німеччини, що зазнав ледь не найбільших втрат під час повені. Лашет є прем'єр-міністром цього регіону.
Два політики відвідали місто Ерфтштадт, яке особливо постраждало від повені. Там президент Штайнмаєр виступив із невеликою промовою.
У відео попала реакція Лашета, який стояв за президентом - під час промови кандидат у канцлери сміється щонайменше 30 секунд.
"Епатажно", "огидно" - так характеризували реакцію Лашета німці.
"Я виріс в Ерфштадті… Така поведінка є неприйнятною і непростимою ", - пишуть місцеві мешканці.
Поведінку політика розкритикували і його політичні союзники.
"Я просто онімів", - заявив генеральний секретар німецьких соціал-демократів Ларс Клінгбейл.
Нагадаємо, проливні дощі обрушилися на Західну Європу, включаючи західну і південно-західну частину Німеччини, на цьому тижні. В ході повеней і зсувів загинули близько 180 осіб: 143 з них – 150 в Німеччині і 27 - в Бельгії.