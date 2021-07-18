На вершині Говерли знайшли записки, залишені дітьми в 1970-х

На вершині Говерли були знайдені записки, залишені дітьми в 1970-х роках. Школярі, які покорили найвищу точку українських Карпат, написали свої прізвища на папірці і поклали його в пляшку, повідомляє РБК-Україна.

Про цікаву знахідку написав Тарас Краженко.

"11 липня 2021 р. на вершині Говерли було знайдено цікавинку. Пляшку з двома записками. Давайте спробуємо знайти учасників подій 50-річної давнини" , - зазначив чоловік.

Цікаво, що в пляшці виявилося записки, датовані різним часом. На одному клаптику стоїть дата 4 червня 1971 року, на другому - 21 травня 1972-го.

Згодом в коментарях знайшлися люди, які були причетні до написання цього послання. Так, мешканка Латвії розповіла, що це вона з однокласниками п'ятдесят років тому залишила записку.

Також з'ясувалося, що діти, які заховали цю пляшку, в 1970-х мешкали у секретному військовому містечку на околиці Делятина.

"Це московська середня школа №131. А знаходилась вона, увага, за адресою м. Івано-Франківськ, 16, вул. Авіаційна. По факту - секретне військове містечко на околиці Делятина. Тепер Делятинська ЗОШ №3. Першим у списку є мій дядько Григорьєв А." , - написав племінник чоловіка, чиє прізвище вказано в записці.

Автор: Світлана Мащенко