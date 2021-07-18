У Києві очікуються гроза, град і шквали

Гроза, град і шквали вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий) очікуються в Києві до кінця доби 18 липня, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані Укргідрометцентру, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері ... Все вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев; в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті; уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т.д . негайно інформувати екстрені служби" , - йдеться в повідомленні.