Ляшко назвав терміни вакцинації препаратом Moderna

Уже в середу вакцину американської компанії Moderna від коронавврусу COVID-19 розвезуть в усі регіони України, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в неділю, 18 липня.

"Розвезення в регіони розпочнеться вже сьогодні, в середу вакцина буде в кожній області" , - заявив він.

Міністр нагадав, що розроблена компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.