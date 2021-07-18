Ляшко назвав терміни вакцинації препаратом Moderna
Уже в середу вакцину американської компанії Moderna від коронавврусу COVID-19 розвезуть в усі регіони України, повідомляє Кореспондент.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в неділю, 18 липня.
"Розвезення в регіони розпочнеться вже сьогодні, в середу вакцина буде в кожній області", - заявив він.
Міністр нагадав, що розроблена компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.
"Це означає, що після повного курсу щеплення по ній також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплень передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів", - зазначив Ляшко.