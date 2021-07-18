В"СН" похвалили Китай за боротьбу з пандемією і будівництво хмарочосів

Китай будується, зводить хмарочоси, ефективно подолав пандемію коронавірусу, закривши своїм громадянам підʼїзди, а від комунізму там залишилась лише назва, повідомляє Деловая столица.

Так заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прокоментувала в ефірі "24 каналу" слова глави фракції Давида Арахамії про спільні цінності партії з Комуністичною партією Китаю.

"Я розумію, що Давид — ньюзмейкер №1 в нашій фракції. Все, що він скаже, навіть про погоду, перетвориться в новину. Але ні, ідеологію ми не змінювали. Ми як були центристами, так і залишаємося" , — сказала вона.

Кравчук зазначила, що нардеп звернув увагу на дві речі, порівнюючи ідеології.

Йдеться про служіння народу і розподіл осередків партії до найдрібніших населених пунктів.

Вона також зазначила, що від комунізму і соціалізму в Китаї «залишилася тільки назва», а для підтвердження своїх слів закликала поглянути на китайські хмарочоси, заявивши, що «Китай будується».

Також Кравчук подала приклад, як Китай ефективно одним з перших подолав епідемію коронавірусу на своїй території, яку сам же і розпочав, «просто закривши підʼїзди, щоб ніхто не вийшов на вулицю».

При цьому Кравчук додала, що залишається в групі дружби з США.

Нагадаємо, раніше в інтервʼю китайським ЗМІ глава політичної ради "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що правляча партія України "Слуга народу" має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю.