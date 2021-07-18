На кордоні з РФ в Сумській області вночі напали на українських прикордонників

Напад на співробітників Державної прикордонної служби України відбулося в ніч на неділю на державному кордоні з РФ в Сумській області, в результаті якого зловмисники заволоділи табельною зброєю прикордонників, яке, однак, згодом було повернуто, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Прикордонні наряди постійно піддаються агресивним діям з боку протиправних елементів. Цієї ночі на українсько-російській ділянці державного кордону, в Сумській області, відбувся напад на прикордонний наряд, під час якого двом прикордонникам троє невідомих нанесли тілесні ушкодження. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю" , - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в неділю.

В прикордонному відомстві зазначили, що своєчасними спільними діями з Національною поліцією зброю було повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до злочину. Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 262 і 345 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів; погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Охорона державного кордону здійснюється посилено, на місце події прибув керівник Держприкордонслужби України.

У відомстві заявили, що поки не можуть надати точну інформацію про те, звідки саме стався напад, з території України або РФ, однак спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що швидше за все, це все-таки була територія України.

"Нападники втекли вглиб території України. Швидше за все, напад стався саме з території України. Всі подальші обставини встановить слідство" , - сказав він.

За словами Демченко, стан постраждалих прикордонників задовільний.

У Держприкордонслужбі розцінили атаку на прикордонників як спробу залякування.