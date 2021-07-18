У Києві на Солом'янці стріляли, є поранений

У Києві поліцейські встановлюють обставини, при яких людина отримала вогнепальне поранення ноги. За різною інформацією чоловік міг отримати поранення в конфлікті, або ж вистрілив собі в ногу сам, повідомляє Інформатор.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській, 45 чутні постріли.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що на вулиці нібито між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один пострілів в ногу іншого, а потім нібито заштовхав в під'їзд і деякий час там тримав.

Однак при перевірці інформації поліцейські встановили свідка, який бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інша людина і підійшов до нього, щоб надати медичну допомогу і поволік його в під'їзд.

Правоохоронці до приїзду лікарів надали допомогу потерпілому, а дана подія належним чином зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції. Вирішується питання про визначення правової кваліфікації.