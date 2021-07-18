Названо найбільш ефективний електромобіль у світі

Кросовер Ford Mustang Mach-E став рекордсменом світу серед електромобілів з енергоефективності, повідомляє Автоцентр.

Ford Mustang Mach-E став новим рекордсменом Книги рекордів Гіннесса серед електромобілів з енергоефективності. Команда з трьох чоловік - Пол Кліфтон, Фергал Макграт і Кевін Брукер - зробила 27-годинний переїзд по туристичному маршруту Джон-о'Гротс - Лендс-Енд. Він проходить між крайньою південно-західною точкою Великобританії і крайньою північною точкою Шотландії.

Загальна протяжність заїзду склала 1351,85 км. При цьому водії двічі зупинялися для підзарядки батареї, витративши на це близько 45 хвилин. За даними виробника, 10 хвилин зарядки від терміналу на 150 кВт вистачає на 117 км. Як стверджується, в середньому кросовер проїжджав 10,5 км на 1 кВтг, а середня швидкість заїзду становила 50 км/год.

За словами авторів рекорду, незважаючи на те, що за оцінкою EPA енергоефективність Ford Mustang Mach-E далеко не найкраща в галузі, кросовер цілком здатний впоратися з тривалим переїздом. Як стверджується, після денних випробувань загальною протяжністю 402 км батарея автомобіля залишалася зарядженої на 45%.

Рекорд був встановлений на Mustang Mach-E Extended Range RWD з 294-сильним двигуном і батареєю на 88 кВтг. Паспортний запас ходу такого кросовера Форд Мустанг становить 610 км. Як довели учасники заїзду, в реальності він може перевищувати 800 км.