В Олімпійському селищі встановили "антисекс-ліжка"

Організатори ОІ в Токіо, яка пройде з 23 липня по 8 серпня, заборонили спортсменам займатися сексом під час Ігор через коронавірус. Щоб цього правила притримувалися, вони пішли крайні заходи, встановивши в кожній кімнаті Олімпійського селища так звані антисекс-ліжка, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання Sportbible.com﻿, максимальна вага, який можуть витримати ліжка, зроблені з картону, дорівнює 200 кілограмам. У той же час, вони ламаються в разі різких рухів.

Картонне ліжко витримує вагу в 200 кг. Джерело: Twitter Пола Челімо

Ліжка зроблені з картону. Джерело: Twitter Пола Челімо

Спортсмени висловили стурбованість, довідавшись про таке нововведення, проте компанія-виробник запевнила їх, що конструкція залишиться цілою, якщо на одному ліжку будуть перебувати не більше двох осіб. Очікується, що всі "антисекс-ліжка" будуть перероблені після закінчення Олімпіади, а апартаменти атлетів стануть житлом класу люкс.

Олімпійське селище в Токіо

Нагадаємо, що, незважаючи на заборону сексу на ОІ, спортсменам видадуть 160 тисяч презервативів. Організатори запропонували використовувати їх як сувеніри, які можна забрати з собою після Ігор.