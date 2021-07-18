Росія відновила максимальний рівень COVID-смертності за тиждень

У Росії за минулий тиждень від коронавірусу COVID-19 померли 5 417 осіб. Це новий рекорд з початку пандемії і вже четвертий поспіль, повідомляє Кореспондент.

"Не дивлячись на зростання смертності, летальність нової хвороби майже не змінюється. За сім днів показник збільшився з 2,47% до 2,49%" , - говориться в повідомленні.

Також зазначено, що ці дані - неповні. Враховуються тільки ті випадки, коли коронавірус став основною причиною смерті і це вдалося оперативно підтвердити.

При цьому зростання захворюваності в Росії різко сповільнилося: з 12 по 18 липня зафіксовано 174 800 нових випадків зараження, що всього на 1,4% більше від показника попередніх семи днів. Минулого тижня перевищення становило 8%, за тиждень до цього - майже 19%.

Всього з початку епідемії в країні виявлено 5 958 133 хворих. Це трохи більш як 4% населення.

Кількість осіб, які видужали в Росії зростає, але поки не зрівнялася з кількістю виявлених випадків. За сім днів вилікувалися 141 012 осіб проти 131 318 тижнем раніше.

В цілому з початку епідемії видужала 5 341 231 особа, або 89,6% тих, що заразилися. Минулої неділі частка тих, які вилікувалися, становила 89,9%.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування зараз, продовжує збільшуватися, але повільніше, ніж раніше. За тиждень вона зросла на 28 371, до 468 483 - максимуму з 2 лютого.