Чи можна бути донором крові після вакцинації

Чи можна бути донором крові після вакцинації

Вакцинація від коронавірусу не вливає на можливість стати донором крові. Здавати кров можна навіть на наступний день після отримання COVID-щеплення, повідомляє РБК-Украина.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я﻿.

"Щеплення неживими вакцинами, якими є всі наявні в Україні вакцини проти COVID-19, не є протипоказанням до донорства крові. Якщо наступного дня після щеплення людина почуває себе здоровою і це підтверджує лікар під час огляду та аналіз крові перед донацією, їй можна стати донором крові", - пояснили в МОЗ.

Як кажуть в міністерстві, за даними американського Червоного Хреста, здавати кров можуть люди, щеплені всіма неживими вакцинами. Донором можуть бути щеплені наступними вакцинами:

  • CoronaVac;
  • AstraZeneca;
  • Janssen;
  • Moderna;
  • Pfizer.
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