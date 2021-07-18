Мессі побив рекорд Роналду в Instagram

Мессі побив рекорд Роналду в Instagram

Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю "лайків" під одним фото в Instagram в категорії "спорт", повідомляє УНИАН.

Після своєї першої в кар'єрі перемоги на Кубку Америки зі збірною Аргентини Мессі розмістив у Instagram﻿ фото з трофеєм.

Підписав його аргентинець наступним чином:

"Яке прекрасне безумство! Це приголомшливо, спасибі тобі, Господи! Ми чемпіони, йо* вашу матір! Вперед, бл**ь!".

Як повідомляє Marca﻿, пост Мессі зібрав вже 20 мільйонів 140 тисяч "лайків" і став найпопулярнішим за всю історію існування Instagram на спортивну тематику.

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instagram.com/leomessi
instagram.com/leomessi

Він обійшов публікацію іншого зіркового футболіста Кріштіану Роналду, яка в 2020 році була присвячена Дієго Марадоні і зібрала 19 мільйонів 836 "лайків".

instagram.com/cristiano
instagram.com/cristiano

Перемога Аргентини на Кубку Америки-2021

  • У фінальному матчі Кубка Америки Аргентинці обіграли Бразилію завдяки голу Анхеля Ді Марії - 1:0.
  • Аргентина перемогла на Кубку Америки вперше з 1993 року.
  • Ліонель Мессі виграв Кубок Америки після того, як тричі програвав у фіналі турніру.
  • Мессі став найкращим бомбардиром турніру (4 голи), найкращим асистентом (5 передач) і отримав нагороду найкращому гравцеві турніру.
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