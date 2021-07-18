Мессі побив рекорд Роналду в Instagram
Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю "лайків" під одним фото в Instagram в категорії "спорт", повідомляє УНИАН.
Після своєї першої в кар'єрі перемоги на Кубку Америки зі збірною Аргентини Мессі розмістив у Instagram фото з трофеєм.
Підписав його аргентинець наступним чином:
"Яке прекрасне безумство! Це приголомшливо, спасибі тобі, Господи! Ми чемпіони, йо* вашу матір! Вперед, бл**ь!".
Як повідомляє Marca, пост Мессі зібрав вже 20 мільйонів 140 тисяч "лайків" і став найпопулярнішим за всю історію існування Instagram на спортивну тематику.
Він обійшов публікацію іншого зіркового футболіста Кріштіану Роналду, яка в 2020 році була присвячена Дієго Марадоні і зібрала 19 мільйонів 836 "лайків".
Перемога Аргентини на Кубку Америки-2021
- У фінальному матчі Кубка Америки Аргентинці обіграли Бразилію завдяки голу Анхеля Ді Марії - 1:0.
- Аргентина перемогла на Кубку Америки вперше з 1993 року.
- Ліонель Мессі виграв Кубок Америки після того, як тричі програвав у фіналі турніру.
- Мессі став найкращим бомбардиром турніру (4 голи), найкращим асистентом (5 передач) і отримав нагороду найкращому гравцеві турніру.