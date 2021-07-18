У Китаї зафіксували першу смерть від вірусу мавпи

У Китаї зафіксували першу людську смерть від вірусу мавпи B, повідомляє УНИАН.

Про це пише Global Times﻿.

На початку березня 53-річний ветеринар розкрив двох мертвих мавп в рамках своєї експериментальної дослідницької роботи. Через місяць у нього з'явилися симптоми нудоти, блювоти і лихоманки. 27 травня він помер.

Дослідження підтвердило, що ветеринар заразився вірусом мавпи B (BV).

Тестування близьких ветеринара не виявило у них вірусу мавпи.

Вірус мавпи В - що відомо

Вірус, виділений в 1932 році, може передаватися при прямому контакті з мавпою і обміні виділеннями організму.

Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних випадків від цієї інфекції або навіть клінічно очевидних випадків зараження.

У Китаї вже закликали посилити нагляд за лабораторними макаками і захист ветеринарів.