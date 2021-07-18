У Китаї зафіксували першу смерть від вірусу мавпи
У Китаї зафіксували першу людську смерть від вірусу мавпи B, повідомляє УНИАН.
Про це пише Global Times.
На початку березня 53-річний ветеринар розкрив двох мертвих мавп в рамках своєї експериментальної дослідницької роботи. Через місяць у нього з'явилися симптоми нудоти, блювоти і лихоманки. 27 травня він помер.
Дослідження підтвердило, що ветеринар заразився вірусом мавпи B (BV).
Тестування близьких ветеринара не виявило у них вірусу мавпи.
Вірус мавпи В - що відомо
Вірус, виділений в 1932 році, може передаватися при прямому контакті з мавпою і обміні виділеннями організму.
Раніше в Китаї не було зафіксовано смертельних випадків від цієї інфекції або навіть клінічно очевидних випадків зараження.
У Китаї вже закликали посилити нагляд за лабораторними макаками і захист ветеринарів.