У МЗС Росії пояснили контакти з талібами

Російські дипломати контактують з представниками руху «Талібан» заради заохочення межафганскіх переговорів для встановлення миру в регіоні. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу «Росія 1», повідомляє Лента.Ру.

За її словами, такі контакти проводяться на підставі резолюції Ради Безпеки ООН, прийнятої в березні 2020 року. Документ закликає треті країни сприяти переговорам між усіма учасниками конфлікту в Афганістані, і Росія аналогічним чином прагне усунути конфлікт.

"Так, дійсно, рух «Талібан» заборонено як організація в нашій країні. (...) Ми виконуємо резолюцію Радбезу. Ми її підтримали як країна, ми її реалізуємо на практиці. У цьому немає ніякого протиріччя", - пояснила Захарова .

Ситуація в Афганістані загострилася після того, як 1 травня США і країни НАТО почали офіційне виведення військ з афганських територій. У країні активізувалися сили терористичного руху «Талібан». Після захоплень віддалених районів на півночі Афганістану таліби видали письмові накази, де вимагали повернення до жорстких ісламських порядків.

Раніше експерт оцінив ймовірність перемоги «Талібану» і падіння офіційного Кабула до кінця року. За його словами, бойовики вже контролюють 70-80 відсотків території країни і продовжують наступ, так що в уряду залишається дуже мало шансів стримати наступ після відходу американських військ.