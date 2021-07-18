Уряд перерахував ціну на бензин на кінець липня

Міністерство економіки України перерахувало граничну ціну на бензин і дизельне паливо на підставі формули "Роттердам+", повідомляє Сегодня.

Про це пише "Главком"﻿.

Гранична ціна перерахована на підставі формули з прив'язкою до котирувань бензину в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 дол./т на транспортування палива в Україну та 5-7 грн/л торгової націнки на АЗС.

Отже, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС на кінець липня не має перевищувати 31,87 грн/літр, на дизпаливо – 29,60 грн/л.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 р. встановив граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/літр, бензину – не вище 5 грн/літр.

Середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 доларів/тонна на логістичне та інше забезпечення, відповідно до зовнішньоекономічних договорів.

"Бензинова" формула є ідентичною із формулою на вугілля "Роттердам+", яка діяла із 2016 по 2019 рік. Обидві вони базуються на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.