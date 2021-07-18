Ані Лорак назвала риси ідеального чоловіка

Опальна співачка Ані Лорак зізналася, що для неї зовсім не важливо скільки чоловік важить, яка у нього зовнішність і вже тим більше його вік, повідомляє УНИАН.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "7дней.ru"﻿.

"В юності і дитинстві я собі уявляла якийсь типаж чоловіка. "Він повинен виглядати так, зріст у нього повинен бути такий-то, тембр голосу такий-то..." Але під час життєвої подорожі я зрозуміла, що справжнє почуття любові, прихильності і щастя не залежать від трьох "В". Вага, вік і зовнішність. Можна закохатися і в маленького, товстенького і лисенького чоловіка, у якого таке внутрішнє багатство" , - сказала Лорак.

Також зірка зазначила, що найсексуальніше у чоловіка - це розум. Саме інтелект найбільше приваблює співачку. При цьому вона додала, що жадібні чоловіки їй не подобаються.

Нагадаємо, Ані Лорак збирається дати декілька концертів в Україні 16 і 17 серпня. Виконавиця готується вийти на сцену в Одесі вперше за сім років.