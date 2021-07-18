Окупанти оцінили збитки від "блокади" Криму

Окупанти Криму оцінили "збитки" від припинення Україною поставок води та електроенергії майже в 1,5 трильйона рублів (551 мільярд гривень). Згідно із Женевською конвенцією, відповідальність за забезпечення кримчан всім необхідним лежить на державі-окупанті, але в Росії законне припинення поставок називають "блокадою півострова", повідомляє УНИАН.

Про це заявив "віце-спікер парламенту Криму" Юхим Фікс, передає пропагандистське інформагентство РИА Новости﻿.

"Попередньо, сума збитку (від водної, енергетичної, продовольчої і транспортної "блокад" – ред.) становить 1,47 трильйона рублів. Як тільки ми цю суму підкріпимо всіма необхідними документами, позов буде переданий до суду" , - заявив Фікс.

Тепер окупанти планують стягнути з України так званий "збиток". Вони готуються передати до суду сфабриковані справи проти 12 громадян України, які нібито "є організаторами або виправдовують блокаду Криму".

"Слідчі органи працюють по притягненню до кримінальної відповідальності організаторів блокади. Наша робоча група вже завершує підготовку всіх необхідних документів для подачі позову до судових органів про визнання та стягнення шкоди, заподіяної півострову водною блокадою" , - заявив він.

Втрати від окупації Криму

Потенційні втрати України через окупацію Криму становлять 135 млрд доларів, або близько 75% ВВП України у 2013 році.

За словами старшого економіста Центру економічної стратегії Дмитра Горюнова, оцінка втрат необхідна, щоб компенсувати їх через міжнародні суди, зобов'язавши Росію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи суб'єктів, причетних до окупації в Україні або за кордоном.

Позови від України як держави, державних і приватних компаній та окремих громадян подані до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ, Страсбург), Міжнародного кримінального суду та Міжнародного арбітражного суду (обидва в Гаазі), Міжнародного трибуналу з морського права (Гамбург), а також до судів Нідерландів, Франції та Швейцарії.