У Кривому Розі пацієнт психлікарні вбив медбрата

У Кривому Розі сьогодні, 18 липня, сталося вбивство у психіатричній лікарні. Попередньо, 21-річний пацієнт вбив 54-річного медичного брата, після чого втік з території психлікарні, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише місцева поліція﻿.

Поліція отримала інформацію про вбивство сьогодні вранці. Як розповіли правоохоронці, пацієнт завдав медичному братові кілька смертельних ударів по голові після чого зник.

Наразі поліцейські намагаються встановити місце знаходження втікача. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство.