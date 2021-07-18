Меркель шокована збитком від повені в Німеччині

Лякаючою назвала ситуацію з повенями в країні канцлер ФРН Ангела Меркель, яка відвідала в неділю село Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, особливо постраждало від стихії, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Це неймовірна лякає ситуація, в німецькій мові, мабуть, немає таких слів, щоб описати руйнування", - сказала вона журналістам .

За останніми даними місцевої влади, жертвами повеней в землях на заході Німеччини стали 157 осіб, 110 з них в Рейнланд-Пфальц. Ще не менше 670 осіб постраждали.

Величезного збитку завдано інфраструктурі, в тому числі і житлового фонду.

Про 27 потонули повідомляє влада сусідньої Бельгії.

Зливи обрушилися також на Австрію, Швейцарію, Люксембург і Нідерланди.