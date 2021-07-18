"Нова пошта" попередила про шахрайські схеми

У компанії "Нова пошта" розповіли, як уникнути шахрайських схем, до яких часто вдаються зловмисники, щоб виманити гроші при купівлі товарів, переказі грошей або пересилці, повідомляє РБК-Украина.

Про те, як не втратити гроші, розповіли в прес-службі﻿ "Нової Пошти".

Як здійснювати онлайн-покупки в Україні безпечно

Платіть тільки через офіційний сайт "Нової пошти". Якщо ж вам надсилають посилання на будь-які інші сайти, це 100% шахраї. Не переходьте по них і не робіть після такого переходу ніяких фінансових операцій.

Якщо купуєте на маркетплейсах (OLX, prom.ua і т. д.), користуйтеся їх послугами покупки і оплати.

Відстежуйте трекінг посилки тільки через офіційний сайт "Нової пошти".

Не робіть передоплату на карту незнайомцям.

При продажу вказуйте в оголошенні повну суму за товар, яку ви бажаєте отримати на банківську карту

При відправці товару використовуйте номер експрес-накладної (ЕН), вказаний в особистому кабінеті торгового майданчика. А не ЕН, який вам дають інші особи.

Як безпечно купувати товари онлайн з-за кордону

Не вказуйте особисту інформацію на сайтах, що викликають підозри.

Користуйтеся надійними паролями до кабінетів на сайтах зарубіжних інтернет-магазинів. Якщо на них зберігаються дані карт, час від часу міняйте паролі.

Будьте пильні, якщо вам роблять "вигідну" пропозицію, коли ціна сильно відрізняється від аналогів з інших магазинів.

Завжди вказуйте реальні опис і вартість замовленого товару і повні дані одержувача - ПІБ, номер мобільного телефону та електронну пошту.

Записуйте всі фінансові транзакції на випадок суперечок щодо повернення грошей або товару.

Не повідомляйте трек-номер, особисті дані та деталі замовлення стороннім особам.

Автор: Світлана Мащенко