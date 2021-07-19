П'ять порад, як вибрати солодкий кавун

П'ять порад, як вибрати солодкий кавун

На полицях магазинів вже з'являються ароматні кавуни, але чи варто їх купувати? Як правильно обрати, щоб вони були солодкими? Подробиці – читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

У літню спеку поласувати сезонними фруктами – чудова альтернатива солодощам. Сезон стиглих кавунів – серпень – вересень.

У кавуні містяться безліч корисних речовин: 92% складається з води, вітаміни — В1, В2, С, РР , бета-каротин та залізо, які необхідні організму. На 100 грамів – 31 кілокалорії.

Купуючи кавун, звертайте увагу на:

  • розмір. Кавуни середнього розміру — 5 – 7 кілограмів. Не обирайте дуже великі – можуть мати надлишок добрив;
  • хвостик. Звертайте увагу на хвостик, він має бути сухим;
  • колір. Темні, світлі смуги мають бути контрактними. Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин. Також на кавуні є пляма – сторона, яка була на землі. Вона повинна мати жовтий або помаранчевий колір, але не білий;
  • шкірка на кавуні має бути твердою. Якщо кавун стиглий, шкірку зачепити нігтем ви не зможете. Якщо вона коричнева і волога — кавун перезрілий.
  • звук. Стиглий кавун при постукуванні буде мати дзвінкий звук.

Важливо! В жодному разі не купуйте кавун біля доріг, на стихійних ринках.

Протипоказання

Вживають кавун в помірних кількостях. Не рекомендують їсти при алергії на продукт. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.

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