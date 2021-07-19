П'ять порад, як вибрати солодкий кавун

На полицях магазинів вже з'являються ароматні кавуни, але чи варто їх купувати? Як правильно обрати, щоб вони були солодкими? Подробиці – читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.

У літню спеку поласувати сезонними фруктами – чудова альтернатива солодощам. Сезон стиглих кавунів – серпень – вересень.

У кавуні містяться безліч корисних речовин: 92% складається з води, вітаміни — В1, В2, С, РР , бета-каротин та залізо, які необхідні організму. На 100 грамів – 31 кілокалорії.

Купуючи кавун, звертайте увагу на:

розмір. Кавуни середнього розміру — 5 – 7 кілограмів. Не обирайте дуже великі – можуть мати надлишок добрив;

Кавуни середнього розміру — 5 – 7 кілограмів. Не обирайте дуже великі – можуть мати надлишок добрив; хвостик. Звертайте увагу на хвостик, він має бути сухим;

колір. Темні, світлі смуги мають бути контрактними. Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин. Також на кавуні є пляма – сторона, яка була на землі. Вона повинна мати жовтий або помаранчевий колір, але не білий;

Темні, світлі смуги мають бути контрактними. Чим темніші смуги, тим ягода має більше поживних речовин. Також на кавуні є пляма – сторона, яка була на землі. Вона повинна мати жовтий або помаранчевий колір, але не білий; шкірка на кавуні має бути твердою. Якщо кавун стиглий, шкірку зачепити нігтем ви не зможете. Якщо вона коричнева і волога — кавун перезрілий.

бути твердою. Якщо кавун стиглий, шкірку зачепити нігтем ви не зможете. Якщо вона коричнева і волога — кавун перезрілий. звук. Стиглий кавун при постукуванні буде мати дзвінкий звук.

Важливо! В жодному разі не купуйте кавун біля доріг, на стихійних ринках.

Протипоказання

Вживають кавун в помірних кількостях. Не рекомендують їсти при алергії на продукт. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.