"Динамо" здобуло перемогу в контрольному матчі (відео)
Київське "Динамо" провело черговий контрольний матч на другому підготовчому зборі в Швейцарії, повідомляє УНИАН.
Динамівці грали проти місцевого клубу "Етуаль" з третього швейцарського дивізіону і здобули перемогу.
Відзначимо, що в цьому матчі у складі "Динамо" вже грали футболісти збірної України, які повернулися в команду після Євро-2020 і невеликої відпустки.
"Динамо" - "Етуаль" - 2:0
Голи: Леднєв, 22, Гармаш, 84
"Динамо": Бущан, Миколенко (Сідклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарний, Караваєв (Вівчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Леднєв, Циганков (Беніто, 63), Антюх (Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46)
Повне відео матчу
"Динамо": підготовка до сезону
- Перший збір київського "Динамо" в Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.
- У рамках першого збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) і "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).
- Другий збір команди проходить у Швейцарії з 10 по 20 липня. Кияни зіграли внічию з "Серветтом" (у цьому матчі свій дебютний гол забив новачок команди Ілля Шкурін), а також обіграли "Сьон" (2:0) і "Евіан" (3:0), після чого поступилися "Ніцці" (1:2).
- Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочне 31 липня домашнім матчем проти "Вереса".