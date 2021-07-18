"Динамо" здобуло перемогу в контрольному матчі (відео)

Київське "Динамо" провело черговий контрольний матч на другому підготовчому зборі в Швейцарії, повідомляє УНИАН.

Динамівці грали проти місцевого клубу "Етуаль" з третього швейцарського дивізіону і здобули перемогу.

Відзначимо, що в цьому матчі у складі "Динамо" вже грали футболісти збірної України, які повернулися в команду після Євро-2020 і невеликої відпустки.

"Динамо" - "Етуаль" - 2:0

Голи: Леднєв, 22, Гармаш, 84

"Динамо": Бущан, Миколенко (Сідклей, 61), Попов (Шабанов, 61), Забарний, Караваєв (Вівчаренко, 72), Сидорчук (Коробенко, 61), Шапаренко (Гармаш, 63), Леднєв, Циганков (Беніто, 63), Антюх (Кулач, 63), Вербич (Ванат, 46)

Повне відео матчу

"Динамо": підготовка до сезону