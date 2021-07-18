В Україні обіцяють підняти мінімальну зарплату
Розмір мінімальної заробітної плати 2022 року може скласти 7 тисяч 700 гривень. Про такі плани Міністерства фінансів України повідомив глава цього відомства Сергій Марченко, повідомляє Обозреватель.
Як зазначив міністр фінансів в ефірі "24 каналу", при цьому передбачається ріст інфляції на 2%.
"Ми розраховуємо, що 2022 року збільшимо (мінімальну заробітну плату, – ред.) до 7 тисяч 700 гривень", – сказав він.
За його словами, Мінфін досить помірно закладає ріст соціальних показників.
"Ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати", – пояснив міністр.
Він уточнив, що останні становлять від 50 до 100 мільярдів гривень.
Дані кошти можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також на ріст пенсій.
"Це буде пріоритетом і вже буде визначатися при формуванні бюджету на 2022 – 2024 роки. Гроші для збільшення цих виплат є", – запевнив Марченко.