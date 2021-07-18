В Україні обіцяють підняти мінімальну зарплату

Розмір мінімальної заробітної плати 2022 року може скласти 7 тисяч 700 гривень. Про такі плани Міністерства фінансів України повідомив глава цього відомства Сергій Марченко, повідомляє Обозреватель.

Як зазначив міністр фінансів в ефірі "24 каналу"﻿, при цьому передбачається ріст інфляції на 2%.

"Ми розраховуємо, що 2022 року збільшимо (мінімальну заробітну плату, – ред.) до 7 тисяч 700 гривень" , – сказав він.

За його словами, Мінфін досить помірно закладає ріст соціальних показників.

"Ми залишили фіскальний простір. Йдеться про нерозподілені витрати" , – пояснив міністр.

Він уточнив, що останні становлять від 50 до 100 мільярдів гривень.

Дані кошти можуть бути спрямовані на підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також на ріст пенсій.