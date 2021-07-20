Названа незвичайна альтернатива вівсянці, корисна для здоров'я

Лікарі з США і Єгипту назвали киноа незвичайної та корисною альтернативної вівсянці на сніданок. Одна чашка цієї вареної крупи містить 8,14 грама білка, крім того, блюдо багате амінокислотами й лізином, які підтримують в тонусі м'язи та імунітет, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці довели, що киноа є джерелом антиоксидантів і вітаміну Е. На думку вчених, її регулярне вживання на сніданок позитивно впливає на стан серцево-судинної системи. Так, зменшується ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця, захворювань очей і декількох видів онкології.

Раніше вчені попередили про небезпеку відмови від сніданку. Люди, які пропускають цей прийом їжі, ризикують зіткнутися з небезпечним явищем - нестачею важливих поживних речовин. Наприклад, може виникнути дефіцит фолієвої кислоти, кальцію, заліза, а також вітамінів B2, B3, C і D.