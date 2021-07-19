Могилевська показалася в короткому топі з декольте

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишне декольте. Зірка влаштувала собі фотосесію в короткому топі, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Могилевська опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати оцінили сексуальний зовнішній вигляд зірки і засипали її компліментами.

Могилевська позувала на камеру в короткому трикотажному топі коричневого відтінку, який вигідно підкреслив пишне декольте зірки. Доповнила свій образ артистка довгим кулоном на шиї. На фото знаменитість з'явилася без макіяжу.

На фото знаменитість з'явилася без макіяжу. Джерело: Instagram Наталії Могилевської





