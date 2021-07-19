Могилевська показалася в короткому топі з декольте
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками пікантними знімками, на яких продемонструвала пишне декольте. Зірка влаштувала собі фотосесію в короткому топі, повідомляє Обозреватель.
Відповідні фото Могилевська опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати оцінили сексуальний зовнішній вигляд зірки і засипали її компліментами.
Могилевська позувала на камеру в короткому трикотажному топі коричневого відтінку, який вигідно підкреслив пишне декольте зірки. Доповнила свій образ артистка довгим кулоном на шиї. На фото знаменитість з'явилася без макіяжу.