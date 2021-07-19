Чи можна спати з мокрою головою і чим це може обернутися

Сон з мокрою головою може нашкодити здоров'ю волосся, особливо якщо воно ослаблене або тонке від природи. Так, у зволоженому стані його структура стає більш вразливою, що може призвести до сухості й ламкості, повідомляє Обозреватель.

З цієї причини голову рекомендується висушити до того, як ви ляжете спати, бо людська волосина складається з мікролусочок, відшаровування яких загрожує посіченими кінцями та "пухнастістю".

Чому не варто лягати спати з мокрим волоссям

Під час сну волосся треться одне об одне і об ліжко, в результаті чого виявляється пошкодженим. Крім того, якщо ви лягаєте спати з мокрим волоссям, вранці його, швидше за все, буде важко розплутати й розчесати – особливо актуальною ця проблема є для дівчат з хвилястими і кучерявим волоссям.

Також уночі зачіска може висохнути найнесподіванішим чином і пасма, що стирчать у різні боки, буде набагато складніше укласти.

Що робити, якщо довелося лягти з мокрою головою

На випадок, якщо все ж з якоїсь причини вам потрібно лягти спати з мокрою головою, є кілька лайфхаків. Так, експерти рекомендують нанести на волосся невелику кількість незмивного кондиціонера або спрея для легкого розчісування та зробити нетугий пучок, використовуючи шовкову гумку або стрічку. Уранці ваше волосся буде жвавими і зволоженим, а на голові буде легке хвиляста укладка.

Також можна надягати на ніч спеціальний тюрбан з шовку або мікрофібри, які не пошкоджують волосся.

Коли категорично не можна спати з мокрою головою

Якщо ви відчуваєте, що занедужали, лягати з мокрою головою не варто: переохолодження може спровокувати серйознішу застудну хворобу.

Те саме стосується й сну з ввімкненим кондиціонером: у цьому випадку сон з мокрим волоссям може обернутися нежитю та болем у горлі.