Названо три головні причини погіршення зору в дітей

Усупереч поширеній думці, у погіршенні зору в дітей не завжди винні смартфони та планшети. Хоча педіатри дійсно не рекомендують давати в руки гаджети дітям молодше трьох років, є інші чинники, що впливають на гостроту зору, повідомляє Обозреватель.

До них належать надмірне вживання солодощів, яскраві джерела світла та спадковість, пише Sohu. Так, наукою доведено, що, якщо обоє батьків короткозорі, ризик короткозорості у їхньої дитини досягає 33%.

Незалежно від того, вродженою чи набутою є патологія в батьків, якщо її ступінь перевищує шість діоптрій, дитина може потрапити до групи ризику вродженої короткозорості. У цьому випадку навіть обмежене використання гаджетів не допоможе уникнути розвитку захворювання.

Також лікарі нагадують, що зловживання солодощами підвищує рівень цукру та в результаті перешкоджає засвоєнню вітаміну В1. Згодом це може призвести до невриту й погіршення зору.

Яскраве світло також небезпечне для дитячого зору. Через цікавість діти можуть довго дивитися на яскраві джерела світла (наприклад, на сонце або лампу). Батькам не можна ігнорувати такі дії – інакше в майбутньому із зором можуть виникнути незворотні проблеми.

Посилаючись на дослідження, вживання певних продуктів, зокрема тих, що містять вітамін А, не може запобігти втраті гостроти зору або поліпшити його. Тому споживання свинячої печінки, ягід годжі або моркви не є ефективним. Більш того, надмірне вживання останньої може привести до каротинеміі (пожовтіння шкіри).

Щоб знизити ризик короткозорості в дитини, медики рекомендують більше рухатися та їсти менше солодощів, намагатися дотримуватися здорового харчування, частіше дивитися вдалину і стежити за здоров'ям очей.