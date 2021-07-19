19 липня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

В Японії - День моря, День жінок-міністрів, в США - День "Висунь язик", День коктейлю "Дайкірі", День "Вилазь з буди", в Англії - День солоного бекону, в Непалі - День інженера, в Ботсвані - День президента, в Мексиці - понеділок на пагорбі, Фольклорний фестиваль "Гелагеца", в М'янмі - День мучеників, в Лаосі - День незалежності від Франції, в Пуерто-Ріко - День Луїса Рівери, в Нікарагуа - День революції, День Свободи, в Колумбії - День Героїв Вітчизни та їх сімей, повідомляє УНИАН.

Пам'ятні дати 19 липня, річниці та події

У 1695 році вперше у світі було опубліковано оголошення про знайомство. Сталося це в популярному англійському виданні "Як поліпшити господарство і торгівлю".

У 1814 році мореплавець, англієць Метью Фрайндерз у своїй науковій роботі вперше назвав Зелений континент Австралією.

У 1822 році перша у світі фотографія була зроблена французьким вченим Жозефом Ньепсом.

У 1900 році в цей день відкрилося Паризьке метро. Паризький метрополітен - один з найстаріших у світі. Хоча в Західній Європі найстарішим вважається Лондонське метро. Перші лінії паризького метрополітену прокладалися строго під проїжджою частиною вулиць, відхилення від осі вулиць загрожувало попаданням в підвали і льохи будинків. Деякі станції мають викривлену платформу через недостатню ширину вулиць. З цієї ж причини бічні платформи на деяких станціях не знаходяться точно один проти одного. Паризьке метро було відкрито до всесвітньої виставки. Квиток на першій гілці "Венсенський замок - Порт-Майо" коштував 15 сантимів старими франками для другого класу і 25 сантимів для першого.

Більшість ліній в центрі було побудовано до 1920 року. Особливостями паризького метрополітену є невеликі проміжки між станціями, велика щільність мережі метрополітену в центрі міста і оформлення перших станцій в стилі модерн дизайнером Ектором Гімаром. Метро в Парижі - найнадійніший вид міського транспорту, оскільки вуличні пробки його не стосуються. Густа мережа станцій метро покриває всю територію Парижа, а деякі лінії простяглися до віддалених передмість. Метрополітен має 14 пронумерованих "великих" ліній, плюс 2 короткі (3-біс і 7-біс) – колишні відгалуження 3-ї і 7-ї ліній. Довжина шляхів - близько 220 км, станцій - 383 (у тому числі пересадочні). Практично всі лінії підземні, надземних станцій тільки 21 (з них більша частина на лінії 6). Паризький метрополітен займає друге місце за завантаженістю (приблизно 4,5 млн пасажирів на день) серед метрополітенів Європи після Московського і 10-те місце у світі.

У 1909 році французький льотчик Юбер Латам, прийнявши виклик газети "Дейлі Мейл", що запропонувала 1000 фунтів стерлінгів першому пілоту, який перелетить на аероплані через Ла-Манш, зазнав невдачі. Пролетівши трохи більше 10 кілометрів, він впав у море через несправність двигуна. Латама підібрав французький військовий корабель "Гарпун". Через 6 днів успіху на цьому терені домігся інший француз - Луї Блеріо. А "невдаха" на наступний рік встановив рекорд висоти польоту.

У 1993 році в США при наборі в армію заборонили ставити питання про сексуальну орієнтацію. Заробив знаменитий принцип "Не питай, Не говори".

У 2003 році в цей день у Відні була проведена перша в світі операція з пересадки мови. 42-річному пацієнту, який страждав від злоякісної пухлини в ротовій порожнині, пересадили язик донора. Операція, що тривала 14 годин, пройшла успішно.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 липня вшановує пам'ять преподобного Сисоя Великого і мученика Єрмія афінського. Інші назви свята: "Сісой і Єремій", "Сісой світел", "Єремій". Вважається, що на Сисоїв день особливі властивості набуває роса. Вона дає сили і здоров'я як людям, так і тваринам, і птахам.

Що сьогодні не можна робити

Не можна свариться зі свої ми близькими - розлад затягнеться надовго. Також не поспішайте з важливими справами - вони закінчаться провалом.

Прикмети на 19 липня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

Місяць на небі добре видно - до багатого врожаю;

Місяць здається зеленуватим - найближчими днями підуть дощі;

Місяць туманний - можливе похолодання;

Хмари жовті - до дощу.

Іменини 19 липня

Іменини у Антона, Валентина, Архипа, Василя, Єрмія, Олександра, Інокентія, Діона, Гліба, Уляни, Віктора та Анатолія.