Українська кіберспортивна організація NAVI виграла турнір IEM Cologne 2021 по CS: GO і отримала 400 тисяч доларів

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу у фіналі турніру IEM Cologne 2021 по грі Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). За перше місце команда отримала 400 тисяч доларів і 1 800 очок ESL Pro Tour і 3 200 очок Blast Premier, повідомляє УНИАН.

Також гравець NAVI Олександр s1mple Костильов став кращим гравцем турніру, про це кіберспортивна організація повідомила на своєму офіційному сайті.

Так, 23-річний українець Олександр Костильов поставив рекорд за кількістю ейсів (вбивство всіх 5 супротивників на карті) на одному турнірі. Снайпер зробив 4 ейси, а також став кращим серед інших учасників чемпіонату за такими показниками:

загальна кількість вбивств - 348;

кількість фрагів (очок за знищення противника) за раунд - 0,96;

найкраще співвідношення між фрагами і смертями + 151;

кількість перших вбивств - 61.

Це 15-а нагорода MVP Костильова. Єдиний кіберспортсмен, який випереджає українця за кількістю звань найціннішого гравця - Микола Рідтц з Ninjas in Pyjamas з 18 нагородами.

Турнір IEM Cologne 2021 по грі CS:GO пройшов з 6 по 18 липня. Команди розіграли призовий фонд у мільйон доларів.

Тепер українська організація NAVI йде у відпустку, після відпочинку команда візьме участь в ESL Pro League - великому і важливому турнірі, який відбудеться 16 серпня.

У жовтні 2021 року пройде найважливіший турнір року в CS:GO — PGL Major Stockholm. На ньому розіграють 2 мільйони доларів призових.