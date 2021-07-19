Ляшко анонсував інноваційні ліки від коронавірусу

В Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з'являються в світі, повідомляє Сьогодні.

"З'явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційним препаратам, що мають пряму дію на вірус", - стверджує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, до цього таких препаратів в Україні ще не було, а в світі вони тільки з'являються.

Про те, які це будуть препарати і в якому вигляді - таблетки, краплі або суспензія - міністр не уточнив.