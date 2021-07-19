Вірусолог розповів про нові симптоми штаму Дельта

У людей з виявленою новою мутацією коронавірусу все частіше зустрічаються порушення роботи шлунково-кишкового тракту, повідомляє Корреспондент.

Штам коронавірусу Дельта рідко викликає порушення нюху і смаку. Зате все частіше зустрічаються шлунково-кишкові симптоми.

Про це заявив російський вірусолог Сергій Нетесов.

"Відбулося підвищення частки одних симптомів і зниження інших. Відзначають меншу кількість людей, у яких порушуються нюх і смак, частіше зустрічаються шлунково-кишкові симптоми" , - відповів він на питання про те, чи спостерігаються нові симптоми захворювання у тих, хто заразився штамом Дельта.

За словами Нетесова, це обумовлено тим, що у вірусу "трохи змінилася будова рецептор-зв'язуючого домену S-білка, а з ним і специфічність щодо клітин, з якими він взаємодіє".

"Судячи з усього, він став краще з ними зв'язуватися. Такі клітини є і в легенях, і на стінках судин, і в кишечнику. Досить імовірно, що саме через це вийшов зсув симптомів" , - додав він.

Вірусолог зазначив, що доведеним є той факт, що штам Дельта дійсно у великих кількостях і швидше розмножується в організмі тих, хто заразився.