Тихановська назвала теми переговорів з владою США

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в ході свого візиту в США, який розпочався напередодні, планує обговорити низку питань, що стосуються, зокрема, допомоги білорусам в отриманні американських віз, повідомляє Кореспондент.

За словами Тихановської, в Штатах вона має намір провести переговори з главою Білого дому Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном, проте поки підтвердити зустрічі з ними не може. Також в планах опозиціонерки зустрічі з главою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер і американськими законодавцями.

Тим часом у неділю Тихановська у Вашингтоні провела зустріч з представниками білоруської діаспори, в ході якої пообіцяла підняти на переговорах з керівництвом США питання можливості спрощення процесу видачі білорусам віз до США.