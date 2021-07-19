Тихановська назвала теми переговорів з владою США
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в ході свого візиту в США, який розпочався напередодні, планує обговорити низку питань, що стосуються, зокрема, допомоги білорусам в отриманні американських віз, повідомляє Кореспондент.
За словами Тихановської, в Штатах вона має намір провести переговори з главою Білого дому Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном, проте поки підтвердити зустрічі з ними не може. Також в планах опозиціонерки зустрічі з главою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер і американськими законодавцями.
Тим часом у неділю Тихановська у Вашингтоні провела зустріч з представниками білоруської діаспори, в ході якої пообіцяла підняти на переговорах з керівництвом США питання можливості спрощення процесу видачі білорусам віз до США.
Також вона повідомила, що буде говорити з американкою стороною
"про допомогу робітникам і лікарям, про програми реабілітації для тих, хто зазнав репресій, про можливості роботи для журналістів. <...> Про необхідність міжнародного розслідування і справедливого судового процесу щодо тих, хто скоїв злочини проти білорусів. Про санкції щодо тих, хто знищує Білорусь. І <...> про майбутнє: нова Білорусь, у якій немає ворогів, а тільки союзники".