На Кіпрі противники вакцинації влаштували безлади
Близько 2500 осіб після мітингу проти ковід-обмежень підпалили кілька автомобілів і розбили вікна в штаб-квартирі телекомпанії Sigma TV, яка критично ставиться до противників вакцинації, повідомляє Deutsche Welle.
На Кіпрі учасники демонстрації проти ковід-обмежень і вакцинації від COVID-19 ввечері неділі, 18 липня, влаштували безлади. За відомостями поліції, після акції протесту біля 2500 чоловік відправилися до штаб-квартири телекомпанії Sigma TV, де почали бити вікна в будівлі і підпалили кілька автомобілів. На момент написання матеріалу інформації про постраждалих і затриманнях не надходило.
Телекомпанія повідомила, що поліцейські в будівлі охороняли її співробітників. Представники Sigma TV засудили
"боязку атаку". Їх підтримав президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, який назвав те, що трапилося
"ударом по демократії". Влада не допустять
"погроз або шантажу" і з усією строгістю відреагує на порушення законодавства, попередив глава держави.
Телекомпанія займає критичну позицію по відношенню до противників вакцинації. У минулому Sigma TV вже ставала об'єктом атак критиків ковід-обмежень.