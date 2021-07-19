На Кіпрі противники вакцинації влаштували безлади

Близько 2500 осіб після мітингу проти ковід-обмежень підпалили кілька автомобілів і розбили вікна в штаб-квартирі телекомпанії Sigma TV, яка критично ставиться до противників вакцинації, повідомляє Deutsche Welle.

На Кіпрі учасники демонстрації проти ковід-обмежень і вакцинації від COVID-19 ввечері неділі, 18 липня, влаштували безлади. За відомостями поліції, після акції протесту біля 2500 чоловік відправилися до штаб-квартири телекомпанії Sigma TV, де почали бити вікна в будівлі і підпалили кілька автомобілів. На момент написання матеріалу інформації про постраждалих і затриманнях не надходило.

Телекомпанія повідомила, що поліцейські в будівлі охороняли її співробітників. Представники Sigma TV засудили "боязку атаку". Їх підтримав президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, який назвав те, що трапилося "ударом по демократії". Влада не допустять "погроз або шантажу" і з усією строгістю відреагує на порушення законодавства, попередив глава держави.

Телекомпанія займає критичну позицію по відношенню до противників вакцинації. У минулому Sigma TV вже ставала об'єктом атак критиків ковід-обмежень.