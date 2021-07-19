Через негоду знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 170 населених пунктів у семи областях України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на 7.00 19 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях (Львівська - 92, Волинська - 33, Тернопільська - 17, Чернігівська - 11, Закарпатська - 10, Київська - 4 і Чернівецька - 3)", - заявили в ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.