Ляшко вважає, що штам "Дельта" в Україні стане домінантним
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже присутній штам "Дельта", і за місяць-два він витіснить всі інші різновиди коронавірусу, повідомляє Деловая столица.
Ляшко наголосив, що пріоритетом залишається масова вакцинація населення.
"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря", — додав Ляшко.