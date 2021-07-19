Ляшко вважає, що штам "Дельта" в Україні стане домінантним

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні вже присутній штам "Дельта", і за місяць-два він витіснить всі інші різновиди коронавірусу, повідомляє Деловая столица.

Ляшко наголосив, що пріоритетом залишається масова вакцинація населення.