У Києві спалахнула пожежа в складському приміщенні

У Голосіївському районі Києва в понеділок, 19 липня, на вулиці Пироговський шлях, 154 виникла серйозна пожежа. Про загиблих або постраждалих поки не відомо, повідомляє Обозреватель.

На місце події були викликані пожежні.

"Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пироговський шлях. Виник вогонь в одноповерховій складській будові на площі 600. Сталося часткове обвалення конструкцій", - розповіли в прес-службі.

На відео, видно, що через пожежу утворився густий чорний дим, який, як повідомляється, можна побачити за сотні метрів.