У Києві спалахнула пожежа в складському приміщенні

У Голосіївському районі Києва в понеділок, 19 липня, на вулиці Пироговський шлях, 154 виникла серйозна пожежа. Про загиблих або постраждалих поки не відомо, повідомляє Обозреватель.

На місце події були викликані пожежні.

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"Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пироговський шлях. Виник вогонь в одноповерховій складській будові на площі 600. Сталося часткове обвалення конструкцій", - розповіли в прес-службі.

На відео, видно, що через пожежу утворився густий чорний дим, який, як повідомляється, можна побачити за сотні метрів.

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