Перепризначення субсидій: кому знову потрібно подати документи

Якщо кошти за вашу субсидію перераховувалися в Ощадбанк, який і оплачував комунальні платежі, пакет документів на отримання допомоги від держави потрібно подати заново. Йдеться про людей, які подавали документи на субсидію на початку минулого опалювального сезону, повідомляє Сегодня.

Ця категорія отримувачів не підпадає під автоматичне перепризначення субсидій. Подати документи можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соцзахисту. Список документів залежить від життєвої ситуації одержувача, але в нього обов'язково входить заява та декларація про доходи.

"Громадянин має вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок або на відділення пошти. В таких випадках не передбачено автоматичного призначення житлової субсидії на наступний період" , – зазначили у відомстві.

Справа в тому, що такі одержувачі відносяться до категорії "домогосподарства, яким грошова субсидія надавалась у грошовій безготівковій формі".

"До травня українці мали можливість отримувати субсидію як у грошовій готівковій формі ("живими грошима" на банківську картку або через пошту), так і в грошовій безготівковій формі (коли Ощадбанк перераховував суми постачальникам житлово-комунальних послуг). З травня субсидію "живими грошима" повинні отримувати вже всі" , – пояснили в міністерстві.

Ще дві категорії, яким субсидії не перепризначать "автоматом":